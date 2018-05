Desastreuze nederlaag voor Bruse Boys

(foto: Facebook)

Bij Bruse Boys keerde Yarick Dorst terug in de basis na een schorsing. De zoon van oud prof Emiel Dorst vertrekt na dit seizoen naar tweede divisionist Barendrecht. Tot halverwege de eerste helft gebeurde er weinig noemenswaardigs tot Nick de Vey VVGZ op een 0-1 voorsprong zette. Daarna was het verzet bij de Schouwse ploeg gebroken, want zo'n tien minuten later was het Koen Kuipers die de voorsprong voor de Zuid-Hollanders verdubbelde. En de 0-2 stond nog niet koud op het scorebord of het was al weer 0-3 toen Jasper Huisman scoorde voor VVGZ. Diezelfde Jasper Huisman was er voor verantwoordelijk dat het op slag van rust ook nog 0-4 werd voor VVGZ. En daar bleef het niet bij, want ook Koen Huisman had zin om er nog een te maken, en hij zorgde in de extra tijd nog voor de 0-5 ruststand.



Het was voor trainer Marco Groeneveld aanleiding om na de rust al zijn wissels in te brengen. Het duurde in de tweede helft tot de zeventigste minuut vooraleer er weer gescoord werd, en opnieuw was het VVGZ dat voor het doelpunt zorgde middels Marcello Tucci. Drie minuten later was het weer raak toen Mike Roodhorst er 0-7 van maakte. Toch wist Bruse Boys in de slotfase de score nog iets draaglijker te maken. Dennis Hoep redde de eer voor de Schouwse ploeg door er 1-7 van te maken.



Het is voor Bruse Boys de grootste nederlaag van het seizoen. En daarmee is tevens het doek voor Bruse Boys bijna gevallen.

Scoreverloop

0-1 De Vey (23)

0-2 Kuipers (34)

0-3 Huisman (37)

0-4 Huisman (44)

0-5 Kuipers (45)

0-6 Tucci (70)

0-7 Roodhorst (73)

1-7 Hoep (89)

Opstelling Bruse Boys

Giljam, Ketting, Olaf Willemse, Vroegindeweij, Dorst, Potappel, Maaskant (Den Hollander/56), Domenique van den Berge, Nieuwland (Adelaar/46), Van 't Hof (Hoep/59), Pronk