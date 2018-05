Kloetinge wint van Deltasport

Xander van der Poel (foto: Ron Quinten)

Van der Poel opende de score op magistrale wijze met een lange solo. De rechtsbuiten van Kloetinge passeerde drie spelers op weg naar het doel en schoot van net buiten de zestien meter de bal achter de doelman van Deltasport. Na rust verdubbelde de thuisploeg de voorsprong; Tom de Bonte gaf de bal goed voor en Maarten van Vooren kon simpel binnentikken. Dat Jordao Pattinama daarna de 2-1 binnenschoot was niet genoeg om Kloetinge van de winst af te houden. Door deze overwinning staat Kloetinge derde in de stand en loopt het twee punten in op Brielle, dat gelijkspeelde tegen Heinenoord.



Scoreverloop:

1-0 Xander van der Poel (7)

2-0 Maarten van Vooren (57)

2-1 Jordao Pattinama (75)



Opstelling Kloetinge:

Lentink, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Mulder, Özgan (Van Tiggele/64), Van den Dries, Van der Poel, Van Vooren, De Bonte (Janson/76)