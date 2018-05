Deel dit artikel:











Kwartfinale eindstation voor Boehlé en Van de Velde in Luzern

Beachvolleyballer Dirk Boehlé, afkomstig uit Hulst, is in de kwartfinale van het *** World Tour toernooi in Luzern uitgeschakeld. Boehlé verloor met Steven van de Velde met 2-1 van het Zwitserse duo Heidrich/Gerson.

Dirk Boehlé (foto: Beachvolleybal) Verlies na voorsprong Boehlé en Van de Velde wonnen de eerste set met 21-18. In de tweede set waren Heidrich en Gerson met 24-26 te sterk. In de derde en beslissende set verloren Boehlé en Van de Velde met 9-15. Geen Eredivisie in Vlissingen Door de prestaties in Zwitserland doen Boehlé en Van de Velde morgen niet meer mee aan het eerste toernooi van de Nederlandse Eredivisie, dat in Vlissingen gespeeld wordt. Boehlé en Van de Velde kunnen niet op tijd aanwezig zijn. Boehlé en Van de Velde wonnen vorig seizoen enkele toernooien in de Eredivisie en eindigden op de vierde plaats in de eindstand.