Vlissingse D66'er gooit het roer om en start wolwinkel Knitwit

De wolwinkel opent binnen enkele weken de deuren aan de Sint Jacobsstraat in Vlissingen. Verbrugge en haar man zijn druk bezig de winkel in te richten, die de naam Knitwit krijgt.

Depressie

Dina Verbrugge nam de stap, na een aantal ingrijpende gebeurtenissen in haar leven. Na de geboorte van haar tweede kind kreeg ze een postnatale depressie. Ze legde haar werk als fractievoorzitter van D66 in de Vlissingse gemeenteraad tijdelijk neer.

In de herfst van het afgelopen jaar overleed ook haar vader. Verbrugge voelde dat ze iets anders wilde dan de politiek. "Net in de tijd stopte ook de laatste wolwinkel in Vlissingen. Haken en breien is altijd een grote passie van mij geweest. Dus toen viel het kwartje en dacht ik: Dát ga ik doen!"

Dina Verbrugge (D66) wil in haar wolwinkel ook breilessen en workshops gaan geven. (foto: Omroep Zeeland)

Dina Verbrugge zegt niet helemaal verloren te zijn voor de politiek. "Misschien sta ik er over een jaar of twintig wel heel anders tegenover."

Tweede Kamer

Bovendien staat Verbrugge nog steeds op de lijst voor een een zetel voor de Tweede Kamer. "Maar ik sta op plek 31, dus dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Mocht de nood aan de man komen, dan moet Alexander Pechtold hier eerst maar eens komen breien. Dan kunnen we het er eens over hebben", lacht ze.