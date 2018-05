Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 12 mei

(foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse A

Hoek blijft ongeslagen in 2018 door een 1-1 gelijkspel in Hoornaar tegen SteDoCo. Sidy Ceesay scoort het enige doelpunt voor Hoek, dat wel koploper blijft in de stand om de derde periodetitel.

Stand Hoofdklasse A

Noordwijk promoveert naar de Derde Divisie. Ter Leede is al zeker van de nacompetitie.

1e klasse B

Bruse Boys heeft een wonder nodig om in de eerste klasse te blijven. Thuis tegen VVGZ krijgt het een zware 1-7 nederlaag te verwerken, en tot overmaat van ramp winnen degradatieconcurrenten Nieuwenhoorn en DCV allebei. Bruse Boys moet nu in twee wedstrijden vier punten goedmaken op Nieuwenhoorn om directe degradatie te ontlopen.



Kloetinge wint met 2-1 van Deltasport en staat op de derde plaats.

2e klasse E

De Meeuwen is vanmiddag kampioen geworden. De ploeg uit Zoutelande wint in Arnemuiden met 1-2 en dat is meer dan genoeg voor de titel. Oostkapelle doet ook goede zaken door een 7-3 overwinning. Sander Versendaal had een groot aandeel in de overwinning van zijn ploeg. Hij scoort zelf twee keer en is ook verantwoordelijk voor twee assists. Serooskerke scoort ook zeven keer mede door vier doelpunten van Aron Wattel.

3e klasse A

Voor de tweede keer dit seizoen weet RCS niet te winnen van Walcheren en daarmee lijkt Yerseke op de titel af te stevenen. De ploeg van trainer Harro Hazelaar kan volgende week kampioen worden. Onderin wint Wemeldinge de degradatiekraker van Lewedorpse Boys dat daarmee nu de laatste plaats overneemt van Lewedorpse Boys.

3e klasse B

Krabbendijke is kampioen na een zege op Seolto; Armin de Bat en Danny Weber scoren de goals in de kampioenswedstrijd. Duiveland boekt een ruime zege op De Jonge Spartaan, Rillandia speelt gelijk tegen Wieldrecht.

4e klasse A

Veere brengt Luctor Heinkenszand de eerste nederlaag van het seizoen toe en heeft volgende week aan een punt genoeg voor het kampioenschap. Hoedekenskerke wint met ruime cijfers mede door toedoen van Sebastian Legrand die een hattrick scoort voor de Bevelandse formatie.

4e klasse B

Smerdiek doet goede zaken met het oog op deelname aan de nacompetitie. De ploeg uit Sint-Maartensdijk wint op eigen veld met 4-0 van Spui.

Hoofdklasse A vrouwen

IJzendijke verliest op eigen veld en zakt naar de gedeelde laatste plaats.

