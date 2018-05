Boone en Engels zegevieren in Meidoornloop

(foto: Omroep Zeeland)

Jozias Boone won met een voorsprong van ruim een minuut op de nummer 2 Yann Sinke uit Goes. Ook op de derde plaats finishte een loper uit Goes, Peter Balkenende mocht het derde schavotje op het podium bezetten.



De wedstrijd bij de vrouwen werd een overwinning voor good old Anjolie Engels die na ruim een uur als eerste over de finish kwam. Zij bleef een andere routinier, Leonie Ton uit Wissenkerke bijna vier minuten voor. Derde werd Annette Bevelander uit Rilland. Zij deed er bijna tien minuten langer over dan winnares

Meidoornloop Nisse

Mannen 15ilometer woonplaats tijd 1. Jozias Boone Goes 57. 29' 2. Yann Sinke Goes 58. 51' 3. Peter Balkenende Goes 58.54'

Meidoornloop