Recordaantal bezoekers voor stoomtreinen en hondekop

Behalve het eigen materieel waren er ook drie stoomlocomotieven te bekijken die over waren gekomen uit Haaksbergen, Maldegem en Rotterdam. Maar dat was niet het enige. Want vanmiddag maakte een van de laatste nog rijdende hondekop-treinen een tussenstop in Goes.

Een van de laatst nog rijdende Hondekop treinen maakte een tussenstop in Goes (foto: Omroep Zeeland )

De hondekop is een speciale trein die ontwikkeld en gebouwd is in Nederland. Stichting Hondekop die de trein beheert maakt een paar keer per jaar een rit door Nederland met donateurs. Vandaag ging de rit van Amersfoort naar Goes.

'Uniek'

Volgens oud-dj en treinfanaat Erik de Zwart van de Stichting Hondekop is de trein uniek. "Dit is de enige hondekop die nog in Nederland rondrijdt. Dit is een zogenaamd viertje, met vier bakken. Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft een tweetje in de collectie. Dus dat is er een met twee bakken."

'Hondekop is gewoon een stukje degelijke techniek'

Mede door het mooie weer was het extra druk op het terrein in Goes. In totaal ontving de Stoomtrein Goes Borsele 3000 bezoekers. Dat is volgens de organisatie duizend meer dan vorig jaar.