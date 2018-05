De Meeuwen en Krabbendijke kampioen

De Meeuwen is kampioen in de 2e klasse E (foto: VV de Meeuwen)

De Meeuwen had op voorhand aan een punt genoeg om kampioen te worden, maar de ploeg uit Zoutelande deed wat het moest doen en won zelf met 1-2 in Arnemuiden door doelpunten van Robin Dek en Menno de Nooijer. Daarmee promoveert de ploeg van trainer Daan Eikenhout naar de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. En dat is een knappe prestatie als je weet dat de ploeg de afgelopen vier jaar sinds de vorige promotie steeds tussen de achtste en tiende plaats eindigde.

Reactie trainer

Trainer Daan Eikenhout zegt in een reactie dat hij er altijd in is blijven geloven. "Het geheim van de ploeg zit hem behalve in de kwaliteit vooral in het groepsproces. Het grote verschil met eerste klassers zit hem vooral in het fysieke. Wij gaan vanaf volgend seizoen drie keer per week trainen" Het was voor Eikenhout een mooie week want donderdag won zijn dochter Jessie als speelster van Sparta/JVOZ de beker bij de vrouwen. Die meiden speelden beter dan wij vandaag, want voor ons was het een echte kampioenswedstrijd, en dat zijn meestal niet de beste wedstrijden." aldus Daan Eikenhout, die ook volgend seizoen aan het roer staat bij de Meeuwen.



Platte kar

De spelersgroep en staf viert vanavond feest in het dorp.

Krabbendijke is kampioen in de 3e klasse B (foto: VV Krabbendijke)

Krabbendijke moest winnen van Seolto om kampioen te worden, en deed dat ook. Het zette al voor rust de 2-0 eindstand op het scorebord. Armin de Bat en Danny Weber scoorden voor Krabbendijke, dat volgend seizoen voor het eerst in 40 jaar zijn opwachting in de 2e klasse mag maken.



Krabbendijke was al maandenlang op kampioenskoers. Het bleef de eerste elf wedstrijden van de competitie zonder puntverlies, en in totaal werd dit seizoen slechts éénmaal verloren: in april was ZSC'68 met 4-0 te sterk. Tot dat punt was Krabbendijke achttien wedstrijden op rij ongeslagen. Volgens trainer Pim Bruins was Krabbendijke zo sterk omdat er gericht gezocht is naar spelers die de selectie aanvulden. Ook werd er hard gewerkt om de aanwezige selectie en enkele gepromoveerde jeugdspelers zich goed te laten ontwikkelen.



In 1979 speelde Krabbendijke ook al één seizoen in de 2e klasse, maar degradeerde het direct. Het hoopt dit keer uit te groeien naar een structurele tweedeklasser.