TOP Arnemuiden verliest van kampioen

TOP Arnemuiden heeft niet kunnen stunten tegen het ongenaakbare DeetosSnel, dat dit seizoen nog geen puntverlies leed. De koploper in de hoofdklasse was met 26-17 te sterk voor TOP, dat op de tweede plaats staat maar de kampioen al voor deze wedstrijd definitief uit het zicht was verloren.

(foto: Omroep Zeeland) Ondanks de nederlaag staat TOP met vier wedstrijd te spelen nog altijd op de tweede plaats in de Hoofdklasse. Tweemaal Zes, Rohda en Sporting Delta volgen op één punt achterstand.