Van Drongelen degradeert met Hamburger SV

Rick van Drongelen (foto: Orange Pictures)

Hamburger SV won zelf met 2-1 van Borussia Mönchengladbach, maar degradeerde omdat VfL Wolfsburg met 4-1 won FC Köln, dat al gedegradeerd was.

Van Drongelen op bank

Van Drongelen kwam zelf niet in actie. De verdediger zat de hele wedstrijd op de bank. In zijn eerste seizoen bij Hamburger SV kwam Van Drongelen tot achttien optredens.

Politie bewaart rust

Hamburger SV was de enige club die onafgebroken op het hoogste niveau in Duitsland speelde sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963. In de slotfase van de wedstrijd moest de politie er nog aan te pas komen om de rust in het stadion te bewaren. Enkele fans hadden vuurwerk op het veld gegooid om hun teleurstelling over de degradatie te uiten.

Toekomst Van Drongelen

Van Drongelen tekende in augustus vorig jaar een vijfjarig contract bij Hamburger SV. Het is nog niet duidelijk wat de degradatie van de club betekent voor de toekomst van de verdediger uit Axel bij de club. Het Duitse BILD meldde in maart dat Ajax interesse zou hebben in Van Drongelen.