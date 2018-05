Actie tegen de sluiting azc; 'Meerdere vrouwen zijn depressief'

Het azc in Goes sluit, omdat het COA het aantal opvangplaatsen in Nederland terug wil brengen van 31.000 naar 27.000 bedden. Het COA streeft ernaar het centrum voor 1 oktober dit jaar te sluiten.

Geen rendabele beslissing

Volgens de Soroptimisten is het besluit geen rendabele beslissing als er gekeken zou worden naar de humanitaire omstandigheden. "De kinderen en hun ouders moeten weer verhuizen, weer hun vrienden achterlaten, weer van school veranderen, opnieuw wennen aan een nieuwe omgeving en aan nieuwe school", schrijft de club in een verklaring.

'Met petitie willen we de mensen een hart onder de riem steken'

De Soroptimisten hebben niet de illusie dat ze met deze actie een sluiting kunnen voorkomen, en als ze dat wel lukt zal er ergens anders alsnog een centrum moet sluiten. Ze willen alleen een signaal afgeven aan het coa dat er anders tegen de opvang van asielzoekers moet worden aangekeken.

Meerdere kleinschalige centra

Ook vinden ze dat geld een minder belangrijke rol moet gaan spelen. Ze stellen voor om in plaats van een paar grote azc's meerdere kleinschalige centra op te zetten.

Dat de petitie dit weekend is gestart, is geen toeval. Deze week worden ook de Four Freedom Awards uitgereikt in Middelburg. Die awards gaan over de vier vrijheden van de mens. Ze willen hiermee laten zien dat de problemen niet alleen elders in de wereld afspelen, maar ook hier in Zeeland.

Het AZC in Goes is een zogenaamde gezinslocatie. Hier verblijven gezinnen met minderjarige kinderen waarvan het asielverzoek is afgewezen. In Goes is plek voor 300 asielzoekers. Hoeveel asielzoekers er nu in het centrum verblijven, is niet bekend.

Vorige maan werd bekend dat de Deltaschool in Goes ook overweegt om actie te ondernemen tegen de sluiting. Twee leerlingen van de school wonen op het azc in Goes en een van hen moet nu voor de tiende keer van school veranderen.

'Actie al geslaagd'

De school heeft overigens ook niet de illusie dat ze met deze actie de sluiting tegen kunnen houden, maar dat maakt de actie niet minder nuttig volgens de schoolpsycholoog: "Als we ze (de leerlingen, red.) op deze manier het gevoel kunnen geven dat we ze steunen, dan is wat mij betreft de actie ook al geslaagd."

Lees ook: