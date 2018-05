Duitse paddogebruikers bellen in paniek de politie

Hulpdiensten rukken uit voor Duitse paddogebruikers (foto: Wijkagent Douwe de Vries)

De brandweer, ambulance en politie werden opgeroepen om naar de twee te zoeken, maar dat had nogal wat voeten in de aarde, want ze zaten in het duingebied van boswachterij Westenschouwen en ze wisten zelf niet precies waar ze waren. Bij de zoektocht werd ook een strandjeep ingezet.

Niet mee naar het ziekenhuis

Dus de hulpdiensten hebben het gebied doorzocht en wisten de twee uiteindelijk op te sporen. De jongen is onderzocht door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De twee Duitse jongens werden vervolgens afgezet bij hun verblijfplaats.