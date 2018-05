Biljarter De Bruijn wint Grand Prix Rosmalen

Jean-Paul de Bruijn (foto: KNBB)

De Bruijn was met 40-31 de sterkste in de finale in dertig beurten. Het was voor De Bruijn zijn tweede zege in een Grand Prix toernooi, waaraan de beste driebanders van Nederland meedoen.

Jaspers uitgeschakeld

De Bruijn bereikte de finale door een overwinning op Jean van Erp. In de andere halve finale werd favoriet Dick Jaspers uitgeschakeld door Burgman.