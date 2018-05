Automobilist die vluchtte voor politie was niet verzekerd

De auto raakte tijdens een politie-achtervolging van de weg en belandde naast de weg op zijn kant (foto: HV Zeeland)

Of de Middelburger ook onder invloed was, moet nog uit onderzoek blijken. Er is bij hem bloed afgenomen, daaruit moet blijken of hij te veel had gedronken of drugs had gebruikt.

Met hoge snelheid

De achtervolging begon in Serooskerke. Twee agenten reden daar rond in een onopvallende auto, die dus niet herkenbaar was als politieauto, en zij zagen de auto van de Middelburger met hoge snelheid richting Sint Laurens rijden.

Ze besloten het voertuig te volgen om een snelheidsmeting te doen. Waarschijnlijk kreeg de Middelburger in de gaten dat hij gevolgd werd door politieagenten, waarna hij het gaspedaal flink intrapte.

De politie onderzoekt nog waarom de automobilist ervandoor ging (foto: HV Zeeland)

Buiten de bebouwde kom reed de Middelburger ongeveer 140 kilometer per uur en in Sint Laurens reed hij 75 kilometer per uur op een gedeelte waar je maar 30 mag. Vervolgens reed hij in Middelburg de rotonde op de Laan der Verenigde Naties helemaal rond, waarna hij de agenten in tegengestelde richting voorbij reed.

Tegen een boom geknald

Daarna raakten de agenten de Middelburger even kwijt. Even later bleek dat dat de man op de Leliëndaalseweg van de weg was geraakt en tegen een boom was geknald.

De agenten spraken de bestuurder aan die nog in het voertuig zat. Hij had een bebloed hoofd, ondanks tegenwerpingen van de agenten stapte hij zelf uit de auto. De agenten hebben hem, in afwachting van de ambulancedienst, gestabiliseerd. Daarna werd hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het rijbewijs van de Middelburger is ingevorderd.