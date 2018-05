Lange file op A58 door ongeluk Vlaketunnel en Hemelvaartdrukte

File voor de Vlaketunnel na ongeluk (foto: Ron Amperse)

De file werd in eerste instantie veroorzaakt door een ongeluk om 11.05 uur tussen twee auto's. In de ene auto zaten twee volwassenen en twee kleine kinderen, het aantal inzittenden in de andere auto is onbekend.

Niemand gewond

Bij het ongeluk raakt niemand gewond. Beide auto's zijn met een takelwagen van de weg gehaald. Rond 12.00 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Desondanks stond er daarna nog urenlang een file. Sterker nog: sinds het vrijgeven van de weg werd de file in de eerste uren alleen maar langer.

Tot 25 kilometer

De filelengte steeg van vijftien tot 25 kilometer. Pas na 14.00 uur nam de filelengte weer langzaamaan af en om 15.30 uur was hij bijna helemaal opgelost.

Ongetwijfeld speelt daarbij mee dat veel toeristen Zeeland nu uitrijden, op weg terug naar huis na een lang Hemelvaartweekend aan de Zeeuwse kust. Omdat het weer nu al niet te best is en er nog onweersbuien met hagel en windstoten verwacht worden, besluiten veel van hen om al op tijd naar huis te vertrekken.

Al de hele dag erg druk

Ook op andere wegen Zeeland uit was het al de hele dag erg druk. Zo stonden er ook flinke files op onder meer de N57 richting Rotterdam en de N59 richting knooppunt Hellegatsplein.