'Protest van mariniers tegen verhuizing van kazerne is chantage'

De VVD'er uit Middelburg reageerde in eerste instantie op een interview met een mariniersvrouw, die haar beklag doet dat ze door die aanstaande verhuizing worstelt met een dilemma: alles opgeven en meeverhuizen voor het werk van haar partner, of niet?

Niet mee eens

Een werknemer van de christelijke militaire vakbond ACOM twitterde over dat interview, met daarbij de boodschap: "De vraag stellen is het antwoord geven." Daar was Bosman het klaarblijkelijk niet mee eens, dus besloot hij te reageren.

In de daaropvolgende discussie wordt meermaals gesteld door mariniers, vakbondslieden en familieleden van mariniers dat het Korps Mariniers helemaal leeg zal lopen als de verhuizing doorgaat. Dat noemt Bosman in een reactie chantage.

'Ingeven op chantage'

"Dus dan maar ingeven op chantage omdat de mannen niet willen verhuizen van een kazerne die niet meer voldoet met als enige argument dat ze niet willen verhuizen? Ik ben dat niet van plan...", schrijft hij.

"Kern van het probleem is dat het Korps Mariniers alleen een toekomst heeft als er voldoende mariniers zijn", schrijft de vakbondsman van ACOM. "En die zullen er in de toekomst ook zijn...", is het antwoord van Bosman, waarmee hij impliceert dat de mariniers die dreigen ontslag te nemen misbaar zijn en in de toekomst vervangen kunnen worden.

'Waarom nu pas klagen?'

Bosman vraagt zich ook af waarom destijds, bij de totstandkoming van het besluit, niemand van de mariniers ertegen protesteerde. "Waarom nu pas klagen over een investering in de toekomst van het Korps in de vorm van een nieuwe kazerne? Waarom niet in 2012 hard afstand genomen en toen duidelijk gemaakt dat het Korps deze investering niet wilde?", schrijft hij.

Verder ontkent hij de klachten dat de kazerne in Vlissingen niet aan de eisen van de mariniers zou voldoen. Hij omschrijft de te bouwen kazerne in Vlissingen als: 'een toekomstbestendige kazerne, fit for purpose en op een plek in het hart van het DNA van de mariniers'.

Michiel de Ruyter

Met dat laatste deel, het 'DNA van de mariniers', doelt hij ongetwijfeld op de rol die zeeheld Michiel de Ruyter uit Vlissingen speelde bij de oprichting van het Korps Mariniers in het jaar 1665. De Ruyter was toen luitenant-admiraal. Hij pleitte al sinds het jaar 1663 voor het oprichten van een regiment zee-infanteristen. In december 1665 vond hij daarvoor alsnog gehoor bij de raadspensionaris Johan de Witt en was het Korps Mariniers een feit.

