Dronken Belg raakt auto kwijt in Kwadendamme

Een man uit België die flink te diep in het glaasje had gekeken is vannacht tegen de lamp gelopen omdat hij zijn auto was kwijtgeraakt bij een dorpsfeest in Kwadendamme. Hij benaderde surveillerende agenten om aangifte doen van autodiefstal, maar de agenten hadden al snel door dat er iets anders aan de hand was.

Blaastest politie (foto: ANP) Toen de agenten alle gegevens hadden genoteerd en even in de buurt rondkeken, vonden ze al snel de auto van de man, die verderop geparkeerd stond. Ze vertrouwden het niet en lieten de Belg blazen. Hij bleek zes keer keer de toegestane hoeveelheid alcohol op te hebben. Rijverbod De agenten besloten dan ook de man maar niet te vertellen waar zijn auto stond, meldt wijkagent Silvan Vael op Twitter. In plaats daarvan gaven ze hem een rijverbod. "Soms is het goed als je iets kwijt bent!", aldus Vael.