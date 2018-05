GOES brengt kampioen OSS'20 eerste nederlaag toe

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

Sterke start

GOES opende goed aan het duel bij de kersverse kampioen. Na tien minuten spelen, openden de bezoekers de score via een treffer van Francis Kabwe Manengela. GOES bleef de betere partij en leek op 0-2 te komen, maar het doelpunt van Sherief Tawfik werd afgekeurd na een vermeende overtreding op de Brabantse doelman. Ondanks het overwicht van GOES kwam de thuisploeg nog voor de rust langszij. Carlo Nelissen schoot de bal via de binnenkant van de paal raak.

In het tweede bedrijf wederom een sterke start voor de gasten. Op aangeven van Daniel Wissel zorgde de pijlsnelle Erwin Franse opnieuw voor een Goese voorsprong; 1-2. Ook in deze fase kregen de bezoekers genoeg mogelijkheden om verder uit te lopen, maar tot doelpunten leidde het niet. In het laatste gedeelte van de wedstrijd ging de thuisploeg op jacht naar de gelijkmaker en het behoud van de ongeslagen status, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Aanvoerder Ruben Hollemans kopte na een hoekschop van Franse de 1-3 binnen.

Ranglijst

Door de zege op OSS'20 klimt GOES naar de tweede plaats op de ranglijst. De ploeg heeft nu twee punten meer dan Halsteren, maar de Brabanders hebben één wedstrijd minder gespeeld. In de derde periode gaat het tussen GOES en UDI'19. Bij het winnen van deze periode kan de ploeg zich opmaken voor het spelen van de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie.

Scoreverloop

0-1 Kabwe Manengela (10)

1-1 Nelissen (37)

1-2 Franse (51)

1-3 Hollemans (71)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker, De Winter (Rentier/86), Hollemans, De Vlieger (Van de Woestijne/82), Franse, Wissel, Kabwe Manengela (Kroon/85)