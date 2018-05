Uitslagen amateurvoetbal zondag 13 mei

(foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse B

Door goals van Kabwe Manengela, Franse en Hollemans brengt GOES kampioen OSS'20 de eerste nederlaag toe. GOES doet goede zaken met het oog op mogelijke deelname aan de nacompetitie. Vlissingen is veilig ondanks nederlaag.

Stand Hoofdklasse B

GOES stijgt weer naar de tweede plaats.

2e klasse E

De titel gaat in de 2e klasse E naar Moerse Boys, maar Zeelandia Middelburg zorgt uit bij Cluzona nog voor een doelpuntenfestijn.

3e klasse A

Terneuzen hoeft zich geen zorgen meer te zaken. De ploeg won met 5-0 van Hontenisse en lijkt daarmee veilig. Philippine verloor thuis van Roosendaal.

4e klasse A

Koploper Clinge maakt geen fout en wint met 4-1 van NSV. De ploeg kan volgende week, bij een zege, kampioen worden.

5e klasse A

Het eerste kampioenschap van Vogelwaarde in twintig jaar. Jeffrey Geers maakt een 1-0 achterstand goed met drie treffers. Geers benut in de eerste helft twee strafschoppen kort achter elkaar. In de slotfase beslist hij het duel met zijn derde treffer.

