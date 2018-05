Weinig bezoekers op Foodfestival Terneuzen door druilerig weer

Tijdens de opening van het festival was de lucht grijs, maar het regende niet. "Wij zeggen elk jaar dat wij officieel de lente openen. Dat is voorgaande jaren gelukt zonder regen dus ik heb zo'n dag als vandaag nog nooit meegemaakt", zegt organisator Patrick Keizer. Toch heeft hij goede hoop: "Het veld is niet erg nat, het zonnetje breekt door en het is Moederdag, dus het wordt nog een hele leuke avond."

'Als uitje voor Moederdag'

Aan een tafeltje vlakbij het podium zitten moeder en zoon te genieten van een wijntje. "Gisteren was ik al geweest, maar ik wilde mijn moeder vandaag meenemen als uitje voor Moederdag", zegt Joël Mulder uit Axel.

Voor zijn moeder was het een complete verrassing. "Hij had me al ontbijt op bed gebracht met een bos bloemen. Daarna stelde hij voor om naar het festival te gaan en natuurlijk zei ik ja", lacht Ank Mulder.

Moeder (Ank Mulder) en zoon (Joël Mulder) vieren Moederdag met een wijntje op het festival (foto: Omroep Zeeland)

Het festival wordt niet georganiseerd om winst te maken, hiermee onderscheiden ze zich volgens Patrick Keizer van andere festivals. "Door de jaren heen zien we dat festivals een commercieel circus zijn geworden en dat willen we niet. We doen dit om foodfestivals terug naar de basis te brengen zoals het begon, dus een leuk gezellig feest waar foodtrucks bij elkaar komen", zegt hij. Daarom hoeven foodtrucks geen standplaats en afdracht te betalen.

Veel werk

Het organiseren van het festival is volgens Keizer veel werk en daarom weet hij niet of het volgend jaar weer plaatsvindt. "We gaan eerst even uitrusten van deze keer en dan gaan we van de zomer bedenken of we het volgend jaar weer gaan doen."