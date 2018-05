Deel dit artikel:











Terneuzenaar met een fles op zijn hoofd geslagen in Axel

De politie is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling in Axel, in de nacht naar vrijdag. Een 20-jarige man uit Terneuzen werd tijdens het stappen op zijn hoofd geslagen met een fles. De fles spatte uiteen en de Terneuzenaar liep snijwonden op aan zijn hoofd.

Politieauto met zwaailicht (foto: Politie Zeeland - West-Brabant) Een 18-jarige plaatsgenoot van het slachtoffer belde de politie. De mishandeling zou volgens hem om 01.40 uur gebeurd zijn op de Noordstraat, ter hoogte van café het Amstelhoekje. Zelf zou de melder ook klappen hebben gekregen. Getuigen Wat de aanleiding was voor de mishandeling is onbekend. De politie is nu op zoek naar de daders en roept getuigen op om zich te melden.