Deze goedlachse alpaca's zijn wel in voor een selfie

Alpaca's lijken op lama's maar zijn volgens fokker en eigenaar van de ranch Sandra Radecke veel liever. "Het zijn echt nieuwsgierige dieren en zijn dol op mensen. Lama's zijn wat agressiever en kunnen spugen naar mensen. Alpaca's doen dat niet, die komen juist naar je toe."

Ze hebben bijna iets magisch

Sandra is acht jaar geleden begonnen met het fokken van de dieren. Dat deed ze eerst met paarden, maar toen ze tijdens een paardenshow voor het eerst een alpaca zag, was ze om. "Ze hebben iets heel speciaal, bijna iets magisch. Toen ik er aan begon wist ik nog niet dat het zo leuk zou zijn, maar na een jaar wist ik dat ik ermee verder wou."

De vacht van een alpaca is erg zacht (foto: Omroep Zeeland )

De alpaca's hebben een erg zachte vacht. De wol kan gebruikt worden voor kleding en dekens. Omdat deze zachter van structuur is dan schapenwol, is de vacht erg gewild.

Een hoog knuffelgehalte

Inmiddels heeft ze 26 exemplaren rondlopen. Omdat ze graag wil laten zien wat het fokken van alpaca's inhoudt, is de ranch nu voor publiek toegankelijk. Mensen kunnen met de dieren knuffelen, een wandelingetje maken of zelfs tussen golfen. Sandra: "Dat valt goed in de smaak, de mensen die hier komen zijn helemaal enthousiast en gaan graag met de dieren op de foto."