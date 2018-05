Eredivisie beachvolleybal: zeges Van Gestel/Wesselink en Van der Ham/Vismans

Winst in drie sets

Van Gestel en Wesselink begonnen sterk aan de wedstrijd en wonnen de eerste set gelijk met 21-18. Toch kwamen de tegenstanders in de tweede set terug en brachten de stand weer op 1-1. In de derde en beslissende set beslisten Van Gestel en Wesselink de finale in hun voordeel. Met 15-13 versloegen zij Oosterveld en De Vries en pakten daarmee de eindzege.

Maatje te groot

Bij de mannen waren Jannes van der Ham en Sven Vismans duidelijk een maatje te groot voor Erik van der Schaaf en Kjeld Broekema. In twee sets rekenden Van der Ham en Vismans met hun concurrenten af: 21-10 en 21-15.

Boehlé afwezig

Dirk Boehlé, afkomstig uit Hulst, ontbrak bij het eerste Eredivisie toernooi van het seizoen. Boehlé haalde met Steven van de Velde de kwartfinale van een World Tour toernooi in Zwisterland en kon zodoende niet op tijd in Vlissingen aanwezig zijn om mee te doen.