FC Dordrecht ziet nieuwe stunt in playoffs in rook opgaan

Gérard de Nooijer schreeuwt zijn ploeg toe (foto: Orange Pictures)

De eindstand op Het Kasteel werd 2-2. Daardoor is FC Dordrecht uitgeschakeld voor promotie naar de Eredivisie. Sparta Rotterdam mag nog hopen op een langer verblijf op het hoogste niveau.

Binnen half uur op 0-2

FC Dordrecht kwam binnen dertig minuten op een 0-2 voorsprong door goals van Mahmudov en Cijntje. Via Duarte en Mühren kwam Sparta in de tweede helft op gelijke hoogte. Het 2-2 gelijkspel was voor Sparta voldoende om FC Dordrecht uit te schakelen. Afgelopen donderdag was de ploeg van trainer Dick Advocaat in de eerste wedstrijd met 1-2 de sterkste.

Bliek op de bank

Bij FC Dordrecht had Karim Bannani uit Terneuzen een basisplaats. Julius Bliek uit Burgh-Haamstede begon als wissel, maar kwam in de tweede helft in het veld.

Voor FC Dordrecht zit het seizoen erop. De ploeg baarde opzien door in de eerste ronde van de playoffs SC Cambuur uit te schakelen. FC Dordrecht werkte een 4-1 nederlaag in Friesland weg en schakelde Cambuur uit na strafschoppen.

