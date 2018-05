Deel dit artikel:











Wie aan Nederland denkt, denkt aan molens...

Gisteren was het Nationale Molendag. In Zeeland stelden 43 molens hun deuren open voor het publiek. Waaronder De Vijf Gebroeders in Heinkenszand. Molenaar Bas Quist gaf rondleidingen, er was een roofvogelshow en er werden streekproducten gepresenteerd.

Molenaars zijn vrijwilligers; hun ambacht is vorig jaar toegevoegd aan de lijst van immaterieel erfgoed van Unesco. Klompen, tulpen én molens... De molen is een Nederlands icoon: Wie aan Nederland denkt, denkt naast klompen en tulpen natuurlijk aan molens. Daarnaast is het een werktuig dat heeft bijgedragen aan de Nederlandse identiteit omdat er polders mee zijn gecreëerd en Nederland haar rijkdom als land er ook aan te danken heeft.

Drukte bij molens op Molendag (foto: Omroep Zeeland) Impressie Een uitgebreide impressie van de Nationale Molendag is maandag te zien bij Omroep Zeeland bij Evenement van de week, elk uur meteen na Zeeland Nu.