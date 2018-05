Teleurstelling en trots vechten om voorrang bij Zeeuwen FC Dordrecht

Trainer Gérard de Nooijer beseft dat zijn ploeg dicht bij een finaleplaats was (foto: Orange Pictures)

De Nooijer zag zijn ploeg in een uitstekende eerste helft op een 0-2 voorsprong komen, waardoor Dordrecht de 1-2 nederlaag uit de eerste wedstrijd weg had gepoetst. "We waren er heel dicht bij", vindt De Nooijer. "Vijfenveertig minuten stonden we in de finale. We hebben laten zien dat we een fantastische mentaliteit hebben in de groep. Dood- en doodzonde, echt waar."

Trots

Naast teleurstelling voelt De Nooijer ook veel trots. "Het begon met de periodetitel die we wonnen en daarna dan de nacompetitiewedstrijden. Ik heb genoten van mijn ploeg. Daar kun je alleen maar blij mee zijn. De jongens hebben alles gegeven en zichzelf ook een dienst bewezen, want ik denk dat genoeg mensen hebben gezien hoe goed we waren." De Nooijer gaat ervan uit dat hij zelf volgend seizoen weer de trainer van Dordrecht is. "Ja, waarom niet. Ik heb nog een jaar contract. Of ik nog geen telefoontjes van andere clubs heb gehad? Nee, maar ik heb mijn telefoon altijd in de bus liggen", zegt de Zeeuwse trainer met een knipoog.

Bannani

Karim Bannani uit Terneuzen kreeg van De Nooijer een basisplaats tegen Sparta en stond de hele wedstrijd linksback. "Ik denk dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld en het is heel jammer dat die twee goals dan vallen in de tweede helft, want eigenlijk vond ik dat niet verdiend. Zeker in de eerste helft waren wij veel slimmer en beter dan Sparta." Bannani kwam begin dit kalenderjaar over van Jong PSV naar FC Dordrecht. Hij moest vaak genoegen nemen met een plaats op de bank, maar mocht in de nacompetitie vaak meedoen. "Ik zat de laatste drie wedstrijden in een lekkere flow. Ik denk dat ik het goed heb gedaan. We kunnen trots zijn op de ploeg."

Bliek

Julius Bliek uit Burgh-Haamstede speelde het afgelopen halfjaar bijna alle wedstrijden voor FC Dordrecht, maar moest precies in de nacompetitie zijn plaats afstaan. Tegen Sparta viel hij tien minuten voor tijd in om de winnende goal te forceren, maar dat lukte niet. "Ik heb dit seizoen twee goals gemaakt, dus het zou zomaar kunnen dat je hem nog maakt. Dan ben je natuurlijk de held, maar het mocht niet zo zijn vandaag." Dat hij tegen Sparta op de bank plaats moest nemen is voor Bliek een smetje op een verder zeer geslaagd seizoen. "Dit zijn wedstrijden die je altijd wilt spelen als voetballer, maar dat zijn keuzes en daar zet je je overheen. Die wedstrijden komen nog wel voor mij. Het is een topjaar geweest voor mij. Ik ben overgekomen van Kloetinge naar het profvoetbal en als je dan zoveel wedstrijden mag spelen en basisspeler mag zijn, dan overheerst de trots.

Voor Dordrecht zit het seizoen er nu op. In de voorbereiding op de nieuwe jaargang komt De Nooijer met zijn club twee wedstrijden in Zeeland spelen.

