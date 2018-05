Zeeland wordt wakker: aanrijding quad, azc-petitie en alpaca's

Ongeluk met quad in Kapelle (foto: HV Zeeland)

Aanrijding

Bij een aanrijding op de Fleerbosseweg in Kapelle is gistermiddag een quadrijder om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto. Ambulancepersoneel heeft hem nog geprobeerd te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs.

Het asielzoekerscentrum in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Acz-petitie

Om het asielzoekerscentrum in Goes open te houden, is de Soroptimisten Club de Bevelanden een petitie gestart. Soroptimisten zetten zich in om de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. Door het nieuws dat het azc gaat sluiten, zijn meerdere vrouwen in het azc depressief, zegt Josje de Koning van de Soroptimistenclub de Bevelanden. Ze vindt het niet eerlijk en is daarom een petitie gestart.

VVD-Tweede Kamerlid André Bosman (foto: Omroep Zeeland)

Chantage marinierskazerne

Het Zeeuwse Tweede Kamerlid André Bosman vindt de protesten van mariniers en hun gezinnen tegen de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen chantage. In een discussie op Twitter zegt hij dat hij niet van plan is om toe te geven aan zulke chantage.

Goedlachse aplaca's hebben hoog knuffelgehalte (foto: Omroep Zeeland)

Alpaca's

In Kerkwerve is de alpaca-ranch voortaan ook open voor publiek. Wie dat wil kan de alpaca's knuffelen en ermee wandelen. Eigenaresse Sandra Radecke fokt al acht jaar alpaca's. De 'schapen van de Andes' staan bekend om hun aaibare uitstraling. Hun wol is vier keer zo zacht en warm als gewone wol.

Koeien grazen bij een ondergaande zon in een weiland bij Biggekerke (foto: Marije Dekker uit Middelburg)

Weer

Vanochtend trekken wolkenvelden over de provincie. Mogelijk valt een bui. Vanmiddag wordt het vanuit het noorden vrij zonnig. De noordelijke wind is matig, aan zee vrij krachtig, 5 Beaufort. Vanmiddag wordt het 17 of 18 graden op het Noordzeestrand, tot 23 graden in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen. Vanavond en komende nacht is het helder. Het wordt vannacht niet koud, 13 of 14 graden.