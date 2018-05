Ambachtsvrouwe van Kloetinge overleden

Jeanne van Dijk van 't Velde-Rademacher Schorer in 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Van Dijk van 't Velde werd in 1932 geboren als Jacqueline Radermacher Schorer. In 1955 trouwde ze met Jan Godfried Carel van Dijk van 't Velde, die in 2000 overleed. De titel van ambachtsvrouwe erfde ze van haar moeder.

Ze beheerde in die functie onder meer een fonds waarop verenigingen en stichtingen uit Kloetinge een beroep kunnen doen. Bijvoorbeeld voor de opbouw van het dorpshuis na een brand, een opleiding voor een organist en financiële middelen voor onderzoekers en voor auteurs van publicaties over het dorp Kloetinge.

Een Ambachtsvrouwe of -heer was in de Middeleeuwen een soort burgemeester over een bepaald gebied. Hij of zij was bevoegd tot rechtspraak over de plaatselijke bevolking, inde belastingen en benoemde ambten zoals de pastoor en de schout.

In 2015 werd ze benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau ter gelegenheid van haar 30-jarig jubileum als Ambachtsvrouwe van Kloetinge. Op de onderscheiding reageerde ze bescheiden. "Het is geen echte verdienste van mij. Het is iets wat je plicht is. En daar krijg je nog een lintje voor ook."

Van Dijk van 't Velde blikte toen terug op haar tijd als Ambachtsvrouwe. "De grootste verantwoording is voor mij het beschermen van het landschap. Dat hebben we zo weinig. Dat is niet altijd makkelijk." Haar zoon Jaap van Dijk van 't Velde neemt haar taak, als Ambachtsheer, over.

