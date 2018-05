Jos Feron Lady Force wint rit in Ronde van Haspengouw

De selectie van Jos Feron Lady Force voor 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Verschelden was de snelste in de etappe die finishte in Hoeleden (Vlaams-Brabant). Verschelden kwam na 77 kilometer met een voorsprong van vijf seconden op haar landgenote Marina Bras over de streep. In dezelfde rit eindigde Celesta Op den Brouw uit Sint-Maartensdijk op de tiende plaats.

Koers zonder UCI teams

De Ronde van Haspengouw is een tweedaagse koers voor elite rensters zonder contract, beloften en amateurs. UCI teams mogen niet starten.

Algemeen klassement

De Nederlandse Inge Mostert uit Delfgauw was de beste in het eindklassement. Verschelden eindigde als vijfde en was de beste renster van Jos Feron Lady Force op 0.20' van Mostert. Op den Brouw eindigde als achttiende in het algemeen klassement op 0.41' van Mostert.