ZeroOneEightteen levert eerste mixtape af

De Walcherse hiphopformatie ZeroOneEightteen heeft zijn eerste mixtape naar buiten gebracht. Met The End Of The Beginning leveren ze hun visitekaartje af voor het festivalseizoen. ZeroOneEightteen stond al op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen en is ook te zien op Vestrock, Eindeloos Eiland Festival en bandcompetitie Podium-Z. Daarnaast is de band geselecteerd voor coachingstraject PopAanZee Gold.

ZeroOneEightteen, genoemd naar het Walcherse netnummer, bestaat uit Sietse van den Boomgaard (Sienta), Antonio Lorello (MyRealName) en Stefan van den Boomgaard (DJ Syrup). Sienta en MyRealName leerden elkaar kennen op de middelbare school in Middelburg. Vorig jaar lieten ze voor het eerst van zich horen met de videoclip Need It. Sinds kort is ook DJ Syrup onderdeel van ZeroOneEighteen. In een tot studio omgebouwde garage produceren ze toegankelijke Engelstalige muziek. Sprong naar nationale bekendheid Dit jaar zijn ze geselecteerd voor PopAanZee Gold. Dat is een coachingstraject bedoeld voor Zeeuwse bands en muzikanten die de sprong naar nationale bekendheid willen wagen. Hiervoor zijn professionele coaches beschikbaar uit de Nederlandse muziekindustrie. Deelnemende acts verzorgen een eigen clubshow en krijgen de kans op festivals op te treden, waaronder Concert at SEA en het Zeeland Nazomerfestival. Andere deelnemers dit jaar zijn Charades en Bas de Meijer. ZeroOneEightteen is te vinden op YouTube, Spotify, Instagram en Facebook. ZeroOneEightteen