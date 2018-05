Het is erop of eronder voor ruim vierduizend Zeeuwse eindexamenkandidaten

Archieffoto van eindexamens op het Scheldemond College in Vlissingen in 2016. (foto: Omroep Zeeland)

Vmbo-leerlingen trappen vanmiddag om 13.30 uur af met Engels en Nederlands. Havisten maken op hetzelfde tijdstip hun examen natuurkunde en vwo'ers buigen zich dan over wiskunde.

Ruim negentig procent slaagt

De eindexamens duren twee weken. De laatste dag is officieel op 29 mei, maar de meeste leerlingen hebben of 25 mei of 28 mei hun laatste schriftelijke examen. Dan is nog een paar weken afwachten tot de uitslag. In 2017 behaalde 92,9% van alle eindexamenkandidaten hun diploma.