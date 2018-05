Middelburg stelt besluit over Trekdijk en Cleene Hooge uit

Natuurgebied De Cleene Hooge bij Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

Over bebouwing van de natuurgebieden De Cleene Hooge en Trekdijk in de gemeente Middelburg was de afgelopen tijd veel discussie. Zo stelden de SP en ChristenUnie dat mensen die op de Lokale Partij Middelburg (LPM) hebben gestemd vanwege de belofte dat de Trekdijk en de Cleene Hooge niet bebouwd zouden worden, te maken zouden krijgen met kiezersbedrog. De LPM stelde in de verkiezingscampagne tegen bebouwing van de gebieden te zijn. Maar daarna zei de partij misschien niets anders te kunnen dan bebouwing toe te staan. LPM-voorman Piet Kraan: "In ons programma staat heel duidelijk dat als het financieel niet kan, dat we dan wat anders moeten verzinnen."

Werkgroep gaat alle opties onderzoeken

Nu is dus besloten dat er een werkgroep komt met inwoners uit Nieuw- en Sint Joosland, de Mortiere en andere betrokkenen. Die werkgroep gaat alle opties voor De Trekdijk onderzoeken. Het gemeentebestuur verwacht hier één tot anderhalf jaar voor nodig te hebben.

Afketsen bedrijventerrein kost 18 miljoen

Als uiteindelijk de Trekdijk geen bedrijventerrein wordt, dan moet de gemeente ruim 18 miljoen euro afboeken. En dat geld is er niet. Maar omwonenden zien dat niet zitten en protesteerden op de avond van de verkiezingen tegen de plannen voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk.

Actie zwembad Arnemuiden (foto: OZ)

Half miljoen minder naar zorg

Verder gaat de gemeente Middelburg flink bezuinigen. Op de zorg 500.000 euro per jaar. Ook op het beleid voor minima wordt gekort: 250.000 euro per jaar. Tegelijk wordt de OZB verhoogd , met maximaal tien procent. Dat levert de gemeente 1 miljoen euro per jaar op. Het Julianabad in Arnemuiden (foto) blijft open. Daar maakt de gemeente geld voor vrij.