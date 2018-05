Plan voor waterstoftreinen in Gent (en Terneuzen?)

Goederenspoor bij Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Waterstoftreinen zijn schoner dan de huidige dieseltreinen, zegt de wethouder in de krant De Morgen. Volgens de krant staan experts open voor het idee en tonen verschillende bedrijven interesse in de waterstoftreinen. In het Gentse havengebied, tussen Gent en Zelzate, wordt spoorlijn 204 nu alleen voor goederentransport gebruikt.

Treinverbinding Gent - Terneuzen

Vorig jaar ondertekenden 25 Belgische politici een brief om personenvervoer mogelijk te maken op het goederenspoor van Gent naar Terneuzen. In Terneuzen pleit men al langer voor een betere spoorverbinding voor met name goederentreinen. Als het nieuwe goederenspoor er komt, is het volgens burgemeester Jan Lonink van Terneuzen realistisch dat deze ook gebruikt wordt voor personenvervoer.

