In Onze Club vertelt Van Leeuwen dat de vereniging sinds de verhuizing naar de nieuwe locatie is gegroeid. "Dat heeft met ons nieuwe onderkomen te maken, maar we werken ook aan ons imago. Dat doen we onder meer door open dagen en arrangementen. Schietverenigingen kunnen een negatief beeld hebben. Mensen associëren het soms met agressie. Wij willen laten zien dat het anders is."

Uitleg en training

Edwin Geuze legt als deskundige van de club allerlei zaken uit over het schieten. Van pistoolschieten tot staand en liggend schieten. Jaco Hagen traint Jan-Jaap richting zijn battle, waarin hij met een Mauser (een oud Duits geweer) minstens 21 punten moet schieten.

Jaco Hagen van Schietvereniging Prinses Juliana geeft uitleg (foto: Omroep Zeeland)

Clubicoon Chris Boot vertelt dat hij al veertig jaar lid is van de club en nog altijd actief schutter is. Volgens Boot is het in de schietsport belangrijk een goede conditie te hebben. "Dat heeft vooral met je hartslag en ademhaling te maken." Vrijwilliger John Vos laat zien wat voor munitie er allemaal gebruikt wordt bij Prinses Juliana en wijst ook nog eens een keer op de veiligheid. "Je moet raak schieten, maar wel veilig." Marvin van der Jagt (13) is één van de jongste leden van de club. Hij bewijst dat hij al heel aardig overweg kan met zijn luchtdrukgeweer.

Jeugdlid Marvin van der Jagt in actie (foto: Omroep Zeeland)

