Fan van Annie M.G. Schmidt? Dit weekend kan je haar films in de bioscoop zien

Erica Terpstra als de burgemeester en Janieck van de Polder als Pluk van de Petteflet in de gelijknamige film uit 2004. (foto: ANP Kippa)

De vertoningen zijn te zien in een aantal onafhankelijke filmhuizen en bioscopen van Vue, Kinepolis en Pathé. In Vlissingen kan je in het Vlissings Filmtheater (in verzorgingstehuis Scheldehof) op zaterdag naar Ja Zuster Nee Zuster, Pluk van de Petteflet en Wiplala en op zondag naar Dikkertje Dap, Abeltje en Minoes.

Annie M.G. Schmidt werd geboren op 20 mei in 1911 en overleed in 1995. Haar kinderboeken - denk aan Jip en Janneke, Het Beertje Pippeloentje en Abeltje - zijn nog altijd bijzonder geliefd.