'Er gaan nog gekke dingen gebeuren hier in Zeeland'

De Zeeland Beach Classics is een relatief jong evenement. "Het is ooit begonnen met de Challenger Zeeland, maar toen de provincie haar beleid aanpaste, ben ik zo creatief geweest om een evenement rond beachtennis te organiseren", legt organisator Sander van Buren uit. "Dat is in een kort tijdsbestek uitgegroeid tot een aangelegenheid met allerlei verschillende beachsporten en dat is natuurlijk leuk."

Uniek

Dat meerdere beachsporters elkaar tegenkomen op één evenement is bijzonder. "Ik sprak de voorbije week met enkele buitenlandse organisatoren. Zij vliegen heel de wereld over voor strandevenementen, maar dit concept hadden ze nog nooit gezien", vertelt organisator Sander van Buren. "Het mooie is dat we in het begin het initiatief daarvoor moesten nemen, maar nu komen de sportbonden zelf naar ons toe."

Het is allemaal begonnen met beach tennis. (foto: Omroep Zeeland)

Dat is een win-winsituatie voor alle betrokkenen. "Dit kom je in België niet tegen", meent de Waalse beachsoccer-speler Martin Vandervorst. "Je hebt hier veel meer publiek en het is leuk dat je hier ook andere sporters tegenkomt."

Volleybalster Ilke Meertens beaamt dat. "Ik vind die interactie met andere sporters super leuk. Ik speel al heel lang beachvolleybal, maar dit is echt bijzonder. Zoveel sporten bij elkaar zorgt voor een leuk feestje. Het is lekker gezellig en druk."

Ambities

Veel lovende woorden voor de organisatie van de Zeeland Beach Classics, maar als het aan organisator Sander van Buren ligt, is dit nog maar het begin. "Ik was al ambitieus - ik wil bijvoorbeeld een EK organiseren - maar door de recente gesprekken heb ik het idee dat er nog veel gekkere dingen gaan gebeuren. Ik kan daar nu nog weinig over zeggen, maar we willen in elk geval het niveau van de huidige sporten 'upgraden' en iets met rugby doen", besluit de organisator.