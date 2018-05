Nu al schade aan nieuw winkelcentrum Terneuzen

Nieuwe stoeptegels bij winkelcentrum Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Door het gewicht van de vrachtwagen is de ondergrond verzakt en daarom moeten alle tegels eruit. Dan wordt de ondergrond geëgaliseerd en komen er nieuwe tegels.

In april openden de eerste winkels hun deuren bij het winkelcentrum. Voorafgaand aan de bouw van het Kennedy Retailpark was er veel discussie of het winkelcentrum er wel moest komen. Winkeliers in de binnenstad protesteerden omdat er in de stad al veel leegstand is.

Op dit moment wordt de stoep vervangen.

Lees ook: