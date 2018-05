Alweer een Zeeuw in een talkshow-huisband

Harrie Roelse studeerde aan de Herman Brood Academie. In die tijd werd hij drummer bij Taymir. De band maakte een clubtour met Di-rect en de single Aaaaah werd uitgeroepen tot 3FM Megahit. De Volkskrant gaf Taymir het predikaat 'grootste poptalent voor 2014'. Eind 2014 werd bekendgemaakt dat Harrie in goed overleg uit de band stapte.

Humor

Het jaar daarop werd hij lid van Thijs Boontjes Dans- en Showorkest. De band van Noord-Hollander Thijs Boontjes maakt Nederlandstalige rock 'n' roll met humor en staat onder contract bij label TopNotch..

Zeeuwen doen het goed in huisbands. Bekendste huisband van Nederland is de band van Danny Vera in het RTL-programma Voetbal Inside. De Utrechtse band met twee Zeeuwse leden The Royal Engineers was een half seizoen huisband op Fox Sports.

Het Re:Freshed Orchestra met Middelburger Alexander van Popta en Frank Stok zette de talkshow van DINO van Jandino Asparaat muzikaal luister bij. Cabaretduo Yentl en de Boer was eind 2015 wekelijks te zien in kunst- en cultuurtalkshow Opium van Avrotros.

De talkshow M wordt vanaf maandag 14 mei elke werkdag uitgezonden op NPO 1 vanaf 19:00 uur.