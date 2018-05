Klitsie over reclameverbod: staatssecretaris duikt weg

Reclame van datingsite Second Love zorgde in Goes voor discussie (foto: Second Love)

In Goes is er discussie geweest rond reclames in de openbare ruimte van datingsites als Second Love. De SGP/ChristenUnie in de gemeente wilde dat Goes dergelijke reclames - 'die aanzetten tot overspel' - zou verbieden. Het Goese college van burgemeester en wethouders weigerde een verbod.

Volgens Klitsie moeten gemeentes dergelijke verboden niet regelen. "Als de staatssecretaris vindt dat er iets zou kunnen, moet het op het niveau van hem geregeld worden. Als je het bij de gemeente legt, krijg je pure willekeur."

Gang naar de rechter

Klitsie zegt dat de eerste de beste reclamemaker die na een verbod naar de rechter stapt, gelijk krijgt. "Wij hebben destijds op basis van juridisch advies gezegd: wij voeren geen verbod in."

Herman Klitsie: gemeentes horen reclameverbod niet te regelen

