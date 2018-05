Deel dit artikel:











Zwembad Arnemuiden blijft open

Het nieuwe college in Middelburg wil jaarlijks 45.000 euro uittrekken voor het zwembad in Arnemuiden. Dat staat in het nieuwe coalitieprogramma dat maandag is gepresenteerd. In Arnemuiden hebben ze maanden op deze toezegging gehoopt. Sander de Nooijer, van Stichting Behoud Julianabad: "Dit is geweldig. Nu kunnen we eindelijk los."

Julianabad in Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland) Zwembad Arnemuiden blijft open Het Arnemuidse actiecomité Behoud Julianabad zoekt financiering van zo'n 60.000 euro per jaar om het zwembad - met vrijwilligers - open te houden. De bijdrage van de gemeente van 45.000 was daarbij hard nodig. Het verouderde zwembad is sinds vorig jaar dicht. Het moet worden gerenoveerd, voor het weer in gebruik kan worden genomen. Zo is er een nieuwe chloordoseerinstallatie nodig, reparaties aan de machinekamer en moeten flink wat losse tegeltjes worden vervangen. Het liefste wil het actiecommité ook nieuwe speeltoestellen, een blokhut en een terrasje realiseren. Nu er een structurele bijdrage van de gemeente komt, kan de crowdfunding voor de verdere financiering beginnen. Julianabad in Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland) Het zwembad zal deze zomer nog niet open kunnen. Het is volgens het actiecomité te kort dag om het zwembad op tijd gebruiksklaar te krijgen. De gemeentelijke bijdrage voor het zwembad moet ook nog eerst door de gemeenteraad worden goedgekeurd.