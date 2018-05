Aida: 'Eindexamens gaan voor ramadan'

Op de dagen dat ze eindexamens heeft volgt Aida het gewone ritme. Maar als ze geen examens heeft probeert ze overdag toch te vasten. "School gaat op dit moment voor alles," zegt ze. "Ik kan na de ramadan nog een heel jaar, tot de volgende ramadan, de dagen inhalen. Dus dat komt vast goed.'

Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. Het is de maand waarin moslims tussen fajr (de dageraad ruim voor zonsopkomst) en maghrib (zonsondergang) vasten. In Nederland komt dat op dit moment neer op niet eten tussen 05.30 uur en 21.30 uur.

In totaal heeft Aida zes examens. Morgen begint ze met een examen Engels. "Ik ben al lang bezig met studeren. Bijvoorbeeld met vrienden in de bibliotheek en ik heb ook examentraining gevolgd", zegt Aida. "Maar ik denk dat als ik morgen eenmaal in de zaal zit, ik wel zenuwachtig ben."

