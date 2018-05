Delta Sport/EMM krijgt kans op promotie

Branden Meulmeester doet een doelpoging namens Delta Sport/EMM (foto: Ruud van der Nat)

De heren van Delta Sport/EMM speelden het afgelopen jaar in de hoofdklasse en eindigde op de derde plaats. De ploeg van trainer Leon Luijsterburg kwam twee punten tekort om WPK/Westlandia van de titel te houden. Tweede werd Helius met evenveel punten, maar een beter doelsaldo (elf doelpunten) dan Delta Sport/EMM. De eerste twee ploegen promoveerden, maar omdat er nog een plek vrij komt in de Tweede Divisie mag Delta Sport/EMM gaan spelen om de laatste plek in die klasse.

Op 27 mei speelt de club een driekamp tegen Dongen en HVC. Waar is nog niet bekend. De ploegen spelen 2 volledige wedstrijden tegen elkaar. Degene die wint speelt volgend jaar in de Tweede Divisie en dat is het derde niveau van Nederland.