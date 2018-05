Tegenstanders bedrijventerrein Trekdijk zijn 'voorzichtig positief'

Protest inwoners Nieuw en Sint Joosland tegen bebouwing Trekdijk (foto: Omroep Zeeland )

Hans van Hal is één van de tegenstanders van de mogelijke komst van een bedrijventerrein aan de Trekdijk. Hij noemt de beslissing van de gemeente Middelburg om een werkgroep in het leven te roepen 'het beste resultaat dat erin zat.'

"Wij hebben de indruk dat we mogen aantonen dat er ook andere mogelijkheden zijn voor de Trekdijk", zegt Van Hal. "Dan kijken we natuurlijk naar minder bedreigende mogelijkheden." Van Hal noemt het wel lastig om meteen met oplossingen te komen die ook acceptabel zijn voor de gemeente.

Duurzame energie

De actievoerders, onder wie Van Hal, willen absoluut niet dat er een groot bedrijventerrein komt waar grote bedrijven voertuigen en containers op gaan slaan. "Wat wel zou kunnen is bijvoorbeeld een opslagplaats voor duurzame energie of iets in de recreatieve sector. Daar gaan we met de werkgroep over nadenken."

Lees ook: