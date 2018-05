Gevoel centraal in theatershow Isabel

(foto: RTL Nederland)

Huiselijke sfeer

In de theatershows vertelt Isabel volgens haar moeder en manager Christel op persoonlijke wijze en in huiselijke sfeer over haar avontuur bij The Voice of Holland. Vorig jaar werd ze tweede in deze talentencompetitie.

Ook vertelt Isabel persoonlijke verhalen die invloed hebben gehad op haar zangcarrière. Dat doet ze aan de hand van liedjes over haar gevoel en eigen ontwikkeling, zoals Christel het omschrijft. Dat zijn onder meer nummers van Adele, Pink, Coldplay en Camila Cabello.

Turbulent

Volgens Christel Provoost heeft haar dochter een turbulent jaar achter de rug. Na de bijna-zege bij The Voice waren er optredens op Radio 538 Koningsdag, in het Amsterdamse Concertgebouw en in Athene. Eén van de hoogtepunten was een duet met Bløf voor een groot publiek tijdens Concert at Sea. Met haar eigen band speelde Isabel in een uitverkocht Arsenaaltheater in Vlissingen en op het Zeeland Nazomerfestival.

'This is me' is van oktober 2018 tot en met mei 2019 te zien in verschillende theaters in Nederland. Morgenochtend om 8.35 uur vertelt Isabel haar verhaal bij Omroep Zeeland in Zeeland Wordt Wakker.

