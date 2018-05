Honderden mensen komen naar Baudet en Hiddema in Middelburg

Volgens het Forum voor Democratie is 'de gecontroleerde uitbouw van de partij in volle gang'. Om in 2019 in alle provincies mee te kunnen doen aan de Statenverkiezingen zijn er inmiddels vijf regio-coördinatoren aangesteld, ook een voor Zeeland en Zuid-Holland. Dat is voor Zeeland Robert Brunke, de eigenaar van een broodjeszaak in Vlissingen. "We zijn al goed op weg en gaan nu in gesprek met kandidaat-statenleden", zegt hij. "We gaan ze in ieder geval goed screenen om problemen voor te zijn."

Mariniers niet naar Vlissingen

Baudet liet tijdens de bijeenkomst weten dat hij vindt dat de mariniers in Doorn moeten blijven, en niet naar Vlissingen moeten komen. "Negentig procent van de mariniers wil niet verhuizen, dus je moet ze daar gewoon laten zitten", zegt hij. "Maar we moeten de Nederlandse krijgsmacht uitbreiden om ons land goed te kunnen verdedigen. Dus bouw in Zeeland wel een nieuwe kazerne, en misschien is er wel plaats voor een vliegdekschip dat we nodig moeten aanschaffen."

Thierry Baudet en Theo Hiddema in Middelburg.