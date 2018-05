Zeeland wordt wakker Thierry Baudet, reactie actievoerders Trekdijk en Zeeuwse vluchtelingen

Thierry Baudet van Forum voor de Democratie in Zeeland Kiest (foto: Ruben Oreel)

Forum voor Democratie in de Provinciale Statenverkiezingen

Honderden mensen hebben een bijeenkomst bezocht van het Forum voor Democratie, met Thierry Baudet en Theo Hiddema, in studio A58 in Middelburg. De partij wil mee gaan doen aan de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar en is daarvoor op zoek naar kandidaten.

Lees ook:

Nieuwlanders protesteren tegen de plannen voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk (foto: Omroep Zeeland)

Reacties Trekdijk

Dat er iets gaat gebeuren bij het natuurgebied aan de Trekdijk in Nieuw- en Sint-Joosland is duidelijk, maar wat is nog niet bekend. Een werkgroep wordt in het leven geroepen om de toekomst te gaan bepalen. De actievoerders reageren voorzichtig positief op dit besluit van de gemeente Middelburg.

Lees ook:

Bussen vol vluchtelingen kwamen in 2015 naar Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Rechten Zeeuwse vluchtelingen

Op papier is het prima geregeld met de opvang en integratie van vluchtelingen in Zeeland, maar als je naar mensen in plaats van getallen kijkt, is de situatie zorgelijk. Dat concludeert professor Barbara Oomen op basis van een onderzoek naar de mensenrechten van Zeeuwse vluchtelingen dat vandaag wordt gepresenteerd.

Lees ook:

Paalhoofden in Westkapelle onder het schuim (foto: Miranda Flipse)

Het weer

Het is vanmorgen zonnig, maar aan zee nog wel wat nevelig. Ook vanmiddag zal de zon uitbundig schijnen. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en de temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden.