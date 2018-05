Jonge officieren: 'Verhuis ons niet naar Vlissingen'

Archieffoto van mariniers tijdens een defilé van het Korps Mariniers in 2015. (foto: ANP)

"De keuze tussen het Korps en gezin is pijnlijk maar eenvoudig", staat volgens de Telegraaf in die brief. Eerder al zeiden vakbonden en de korpsleiding dat mariniers het korps verlaten omdat ze niet willen verhuizen van Doorn naar Vlissingen. De mariniers schrijven in de brief dat ook zij bang zijn voor leegloop van hun korps. "Met als gevolg een significante reductie van de operationele inzetbaarheid voor de komende tien tot vijftien jaar."

Volgens de Telegraaf is de actie bijzonder omdat officieren zich normaal gesproken niet rechtstreeks tot bewindspersonen wenden. De krant schrijft dat de mariniers bij hun commandant bij herhaling nul op het rekest hebben gekregen en zich daarom nu direct melden. Overmorgen praten Tweede Kamerleden achter gesloten deuren met mariniers.

