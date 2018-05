Zeeuwen te vaak van kastje naar de muur gestuurd

Zeeuwen die een klacht over de zorg hebben, verdwalen in een doolhof van instellingen dat zich met die zorg bezighoudt. De Zeeuwse Ombudsman spreekt in het jaarverslag van klassieke van-het-kastje-naar-de-muur situaties:

"Mevrouw A is langdurig ziek en deed voor een bepaalde voorziening tot 2015 een beroep op de Rijksoverheid. Vanaf 2015 moet ze bij de gemeente zijn. De gemeente besluit om haar taken op het gebied van langdurige zorg uit te besteden aan een organisatie. Die organisatie op zijn beurt besluit om deze specifieke vorm van zorg uit te besteden aan een commercieel bedrijf. Dan gaat de rolstoel van mevrouw A kapot. Bij de reparatie wordt mevrouw onheus bejegend. Zij dient een klacht in bij de gemeente. Maar die verwijst naar de instelling. En die verwijst naar het commerciële bedrijf. Maar dat bedrijf verwijst weer naar de instelling en de gemeente."

Gemeenten: 'Wij zijn te klein voor de nieuwe taken'

Volgens de Zeeuwse Ombudsman is er geen sprake van bewust beleid. De dertien Zeeuwse gemeenten komen allemaal tot de conclusie dat ze te klein zijn om de nieuwe taken uit te voeren. Daarom besluiten ze de taken neer te leggen bij een aparte organisatie - zoals Hulst Voor Elkaar - of onder te brengen in een samenwerkingsverband - zoals Porthos op Walcheren. Maar de Ombudsman stelt wel dat gemeenten vaak verzuimen om het klachtrecht goed te regelen. En dat noemt de Ombudsman 'kwalijk'.

De Zeeuwse Ombudsman Gertjan van der Brugge (foto: Omroep Zeeland)

"Wat mist is een transparante, eenduidige manier van klachtbehandeling", schrijft de ombudsman in het jaarverslag. Hij verlangt dat het fundamentele recht om te klagen door de Zeeuwse gemeenten fatsoenlijk geregeld wordt.

