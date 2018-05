Tolhoek knap vierde in bergrit Californië

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Tolhoek rijdt in de Verenigde Staten zijn eerste wedstrijdkilometers in bijna drie maanden. Een knieblessure hield hem sinds februari aan de kant. Op de site van zijn ploeg LottoNL-Jumbo reageert een tevreden Tolhoek op zijn vierde plaats. "Na drie maanden aan de kant te hebben gestaan is dit een gevoel dat ik koester. Ik heb alles gegeven en tot de laatste kilometer had ik hoop Bernal bij te halen en de leiding in het klassement te pakken. Maar ik kwam er net niet bij."

In het algemeen klassement staat Tolhoek op de vierde plaats, veertig seconden achter leider Bernal. De Ronde van Californië, die deel uitmaakt van de UCI World Tour, eindigt zaterdag. De renners krijgen onder andere nog twee bergritten en een lange tijdrit te verwerken.

Lees ook: