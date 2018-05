SGP: 'Waarom een naakte vrouw op de Film by the Sea-poster?'

De poster voor de 20e editie van Film by the Sea, gemaakt door Aat Verhoen. (foto: Film by the Sea)

Film by the Sea presenteerde de poster twee weken geleden. Op de poster staat een recent schilderij van kunstenaar Aat Veldhoen met daarop een schilder en zijn naakte muze.

'Respectloos en weerzinwekkend'

In de schriftelijke vragen vraagt de SGP zich af of de gemeente Vlissingen invloed heeft gehad op de inhoud van de poster, aangezien de gemeente subsidie geeft aan het filmfestival. Ook haalt de SGP de #MeToo-discussie aan. "De SGP is van mening dat de afbeelding van een naakte vrouw als seksueel lustobject in de poster van Film by the Sea respectloos en weerzinwekkend overkomt", schrijft de partij.

De SGP noemt de poster kwetsend ten opzichte van vrouwen, vooral voor vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van seksueel geweld of intimidatie, en vraagt zich af of het college deze mening deelt. De partij is bang dat, wanneer de poster verspreid wordt door de stad, het beeld zal ontstaan dat de gemeente Vlissingen het niet zo nauw neemt met het respect richting vrouwen.

